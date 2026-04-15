Захарова рассказала, что мешает Западу признать ошибки и раскаяться

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Комплекс "белого человека", осознание своей "исключительности" не дает Западу признать свои ошибки и раскаяться в грехах, таких как гордыня, тщеславие и фанаберия, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Гордыня, тщеславие, фанаберия - это страшные грехи. А выходом из этого должно быть раскаяние, чистосердечное искреннее покаяние, понимание своей неправоты и стремление работать над этим. А у них (у Запада - ред.) этого нет, они же исключительные, они так себя научили", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Она подчеркнула, что эта "исключительность" исходит из комплекса "белого человека", который на Западе вбили себе в голову.
"Вместо того, чтобы сказать: да, наверное, мы неправы были, когда придумали эти гендеры, когда заставляли детей менять пол. Да, это (признание неправоты - ред.) сопряжено с издержками, надо будет кому-то выплатить компенсации очень большие", - указала Захарова, отметив, что на Западе к раскаянию не готовы.