Захарова назвала отношения НАТО и США травматичными - РИА Новости, 15.04.2026
08:42 15.04.2026
Захарова назвала отношения НАТО и США травматичными

Захарова посоветовала представителям НАТО и США почитать работы Фрейда

 Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отношения НАТО и США травматичными и посоветовала им почитать работы психолога и психиатра Зигмунда Фрейда.
"Феномен в чем? В том, что все члены НАТО платят США, чтобы те их защищали, правда, не говоря от кого, но намекая на восточного соседа - Россию… Но при этом сами США угрожают, что отнимут Гренландию. Тогда, простите, от кого защищать, если они внутри занимаются такими вещами? Самое удивительное и что поражает до глубины души, что, собрав со всех эти 5% (на оборону - ред.), США на них (НАТО - ред.) обиделись потому, что они не поддержали в Ормузском проливе. Это нездоровые отношения, какой-то травматический характер отношений. Вот тут вот им Фрейд нужен просто безвариативно. Нужно открывать книгу и читать", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТОпосле того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на соответствующий запрос несмываемым пятном и подчеркнул, что США не нуждаются в помощи стран НАТО, которые, по его словам, делают всё, чтобы ее не оказывать.
