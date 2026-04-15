Захарова назвала Россию и Китай стабилизирующим фактором в мире - РИА Новости, 15.04.2026
08:33 15.04.2026
Захарова назвала Россию и Китай стабилизирующим фактором в мире

Захарова назвала РФ и КНР стабилизирующим фактором международных отношений

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Россия и Китай, которые обладают колоссальными территориями и населением, являются стабилизирующим фактором международных отношений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров находится с визитом в Пекине, состоялись переговоры с главой МИД КНР Ван И.
«
"Наши две страны (Россия и Китай - ред.) являются стабилизирующим фактором в международных отношениях", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
По словам Захаровой, страшно себе представить, что было бы, если бы Россия и Китай не заблокировали резолюцию Бахрейна по Ормузскому проливу.
Дипломат подчеркнула, что Россия и Китай - это два народа, имеющие колоссальные масштабы территории и населения, геополитического положения, они "объединяют свой ресурс для того, чтобы планета не навернулась".
