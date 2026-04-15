ВСУ за сутки потеряли более 210 боевиков в зоне действий войск "Юга"

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 210 военных, четыре бронетранспортера, канадскую боевую бронированную машину Senator и 18 автомобилей за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки войск, сообщило Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Константиновка, Рай-Александровка, Новоселовка, Стенки, Тихоновка и Николаевка Донецкой Народной Республики.
