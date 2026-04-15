В Сумах прогремел новый взрыв

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в среду телеканал уже сообщал о взрывах в Сумах.
"В Сумах слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги.
