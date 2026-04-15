В Днепропетровске прогремели новые взрывы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Новые взрывы прозвучали в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинское новостное агентство Укринформ.
Ранее в среду украинский телеканал "Общественное" уже сообщал о взрывах в городе.
"В Днепропетровске прозвучали взрывы" - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, почти на всей территории Украины звучит сигнал воздушной тревоги.
