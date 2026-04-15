13:46 15.04.2026 (обновлено: 14:04 15.04.2026)
ВФЛА выплатила более 100 миллионов рублей российских атлетам и тренерам

Участник марафона. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам и тренерам 104 миллиона рублей призовых за достижение высоких результатов, сопоставимых с первыми местами на чемпионатах мира и Европы, сообщается на сайте федерации.
Выплаты от ВФЛА получили более 300 человек. Вознаграждение досталось спортсменам, выполнившим нормативы на чемпионат мира в Токио, юниорам, подтвердившим нормативы для чемпионатов Европы (U20 и U23), и тренерам, подготовившим этих легкоатлетов.
"Мы последовательно реализуем политику финансовой поддержки спортсменов и тренеров, поэтому такие выплаты для нас системная мера. ВФЛА активно поддерживает атлетов на всех этапах подготовки, чтобы они всегда были готовы к международным стартам, демонстрировали высокие результаты и могли в любой момент достойно представить Россию на мировой арене", – сказал председатель ВФЛА Петр Фрадков.
СпортЛегкая атлетикаЕвропаТокиоРоссияПетр ФрадковВсероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА)
 
