ВФЛА выплатила более 100 миллионов рублей российских атлетам и тренерам

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) выплатила спортсменам и тренерам 104 миллиона рублей призовых за достижение высоких результатов, сопоставимых с первыми местами на чемпионатах мира и Европы, сообщается на сайте федерации.
"Мы последовательно реализуем политику финансовой поддержки спортсменов и тренеров, поэтому такие выплаты для нас системная мера. ВФЛА активно поддерживает атлетов на всех этапах подготовки, чтобы они всегда были готовы к международным стартам, демонстрировали высокие результаты и могли в любой момент достойно представить Россию на мировой арене", – сказал председатель ВФЛА Петр Фрадков.