В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по частному дому и автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шебекинский и Белгородский округа - под ударами ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один - в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор отметил, что медики Шебекинской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Он уточнил, что попавший под удар ВСУ автомобиль был уничтожен.
Гладков добавил, что в городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом: женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Бригада скорой доставляет ее в Шебекинскую ЦРБ.
Также в Шебекино, по данным губернатора, в результате ударов дронов пострадали два автомобиля, ограждение и остекление на предприятии, а также кровля и забор частного дома. Село Новая Таволжанка подверглось двум обстрелам и атакам трех дронов, в результате которых в семи домах были выбиты окна и повреждены фасады и кровли, а в социальном объекте повреждены остекление и фасад. В Графовке зафиксированы повреждения в семи частных домах.
"В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту, в результате чего повреждены оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В поселке Политотдельский объект торговли атакован дроном - пробита кровля. В селе Никольское от удара беспилотника выбиты окна частного дома", - уточнил Гладков.
