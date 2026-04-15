В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по частному дому и автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Шебекинский и Белгородский округа - под ударами ВСУ . Ранены четыре мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один - в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в канале на платформе Мах

Губернатор отметил, что медики Шебекинской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Он уточнил, что попавший под удар ВСУ автомобиль был уничтожен.

Гладков добавил, что в городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом: женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Бригада скорой доставляет ее в Шебекинскую ЦРБ.

Также в Шебекино, по данным губернатора, в результате ударов дронов пострадали два автомобиля, ограждение и остекление на предприятии, а также кровля и забор частного дома. Село Новая Таволжанка подверглось двум обстрелам и атакам трех дронов, в результате которых в семи домах были выбиты окна и повреждены фасады и кровли, а в социальном объекте повреждены остекление и фасад. В Графовке зафиксированы повреждения в семи частных домах.