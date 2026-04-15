Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 15.04.2026 (обновлено: 15:48 15.04.2026)
В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке дронов ВСУ

В Белгородской области четыре человека пострадали при атаке ВСУ по частному дому

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Трое мужчин и женщина ранены в Шебекинском округе Белгородской области в результате ударов дронов ВСУ по частному дому и автомобилю, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Шебекинский и Белгородский округа - под ударами ВСУ. Ранены четыре мирных жителя. В Шебекинском округе в селе Маломихайловка FPV-дрон ударил по легковому автомобилю. Ранены трое мужчин, из них один - в тяжелом состоянии с травматическими ампутациями руки и ноги. У еще двух пострадавших минно-взрывные травмы и осколочные ранения рук и ног", - написал Гладков в канале на платформе Мах.
Губернатор отметил, что медики Шебекинской ЦРБ оказывают пострадавшим всю необходимую помощь. Он уточнил, что попавший под удар ВСУ автомобиль был уничтожен.
Гладков добавил, что в городе Шебекино беспилотник атаковал частный дом: женщина получила баротравму, множественные слепые осколочные ранения грудной клетки, спины и плеча. Бригада скорой доставляет ее в Шебекинскую ЦРБ.
Также в Шебекино, по данным губернатора, в результате ударов дронов пострадали два автомобиля, ограждение и остекление на предприятии, а также кровля и забор частного дома. Село Новая Таволжанка подверглось двум обстрелам и атакам трех дронов, в результате которых в семи домах были выбиты окна и повреждены фасады и кровли, а в социальном объекте повреждены остекление и фасад. В Графовке зафиксированы повреждения в семи частных домах.
"В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник ударил по инфраструктурному объекту, в результате чего повреждены оборудование, один грузовой и шесть легковых автомобилей, коммерческий объект и частный дом. В поселке Политотдельский объект торговли атакован дроном - пробита кровля. В селе Никольское от удара беспилотника выбиты окна частного дома", - уточнил Гладков.
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Белгородская область. Вооруженные силы Украины. Вячеслав Гладков. Шебекино
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала