ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 40 беспилотниками за сутки
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
10:14 15.04.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область более чем 40 беспилотниками за сутки

ВСУ атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более чем 40 БПЛА за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Последствия обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 15 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 11 муниципалитетов Белгородской области более 40 беспилотниками, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 14 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Зафиксированы атаки 45 БПЛА, из них 15 сбиты и подавлены над регионом. Пострадал один мирный житель. За отчетный период различные повреждения выявлены в трех частных домовладениях, коммерческом объекте, храме и 8 транспортных средствах.
"В Шебекинском округе сёла Вознесеновка, Графовка, Мешковое и Новая Таволжанка подверглись атакам 5 беспилотников, 2 из которых подавлены и сбиты. В селе Мешковое от удара дрона по "Газели" ранен мужчина. Он госпитализирован в областную клиническую больницу", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что Белгородский и Валуйский округа атакованы 7 беспилотниками, над Алексеевским, Борисовским, Вейделевским, Красненским и Новооскольским округами сбиты 13 БПЛА. По словам главы области, по Грайворонскому, Волоконовскому и Краснояружскому округам совершены атаки 20 беспилотников.
В Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий (жёлтый) уровень террористической опасности в связи с ситуацией на границе с Украиной. С 9 августа 2024 года в регионе введён режим контртеррористической операции, а с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Специальная военная операция на Украине. Происшествия. Белгородская область. Украина. Вячеслав Гладков
 
 
