ВСУ переодеваются в гражданских в Константиновке, рассказал боец

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие переодеваются в мирных граждан Константиновки, чтобы не попадать под огонь российских сил группировки войск "Юг", рассказал РИА Новости оператор БПЛА 4-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Акула".

"С помощью контроля людей проводим тщательную разведку и фиксируем, сколько человек зашло, сколько вышло. Наблюдаем за их укрепом, как заходят военные, а выходят оттуда уже гражданские, которых тут не было в течении нескольких дней", - подытожил "Акула".