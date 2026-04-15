ВСУ переодеваются в гражданских в Константиновке, рассказал боец

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Украинские военнослужащие переодеваются в мирных граждан Константиновки, чтобы не попадать под огонь российских сил группировки войск "Юг", рассказал РИА Новости оператор БПЛА 4-й мотострелковой бригады ВС РФ с позывным "Акула".
По словам "Акулы", ВСУ пользуются тем, что у российских военнослужащих приказ делать все возможное, чтобы эвакуировать с передовой гражданских людей. Российским расчетам БПЛА приходится проводить более точную воздушную разведку и сопоставлять факты, сколько людей зашло в дом, а сколько вышло.
"С помощью контроля людей проводим тщательную разведку и фиксируем, сколько человек зашло, сколько вышло. Наблюдаем за их укрепом, как заходят военные, а выходят оттуда уже гражданские, которых тут не было в течении нескольких дней", - подытожил "Акула".
Константиновка расположена на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. В городе находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для ВСУ для снабжения краматорско-славянской группировки.