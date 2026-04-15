Более 300 тонн гумпомощи отправила Волгоградская область в Дагестан

ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе предметы первой необходимости, стройматериалы и многое другое, отправили из Волгоградской области в Дагестан, сообщает администрация региона.

По информации властей, в среду колонну из 14 фур с гуманитарной помощью отправили из Волгограда в Дагестан. Отмечается, что организацию помощи лично контролировал губернатор региона Андрей Бочаров.

"С целью поддержки и помощи жителям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, и скорейшего восстановления населенных пунктов Республики Дагестан Волгоградская область совместно с "Единой Россией", Общероссийским народным фронтом направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн груза, среди которого товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы, много товаров, связанных с обеспечением безопасности, и других товаров, которые сегодня непосредственно нужны людям, в том числе и одеяла, и постельное белье", - приводятся слова Бочарова в сообщении администрации.

Губернатор отметил, что работа по оказанию помощи Дагестану ведется при взаимодействии с главой республики.