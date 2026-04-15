Рейтинг@Mail.ru
Более 300 тонн гумпомощи отправила Волгоградская область в Дагестан
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Волгоградская область - шапка - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
Волгоградская область
 
12:00 15.04.2026
Более 300 тонн гумпомощи отправила Волгоградская область в Дагестан

© Фото : Администрация Волгоградской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОЛГОГРАД, 15 апр – РИА Новости. Более 300 тонн гуманитарной помощи, в том числе предметы первой необходимости, стройматериалы и многое другое, отправили из Волгоградской области в Дагестан, сообщает администрация региона.
По информации властей, в среду колонну из 14 фур с гуманитарной помощью отправили из Волгограда в Дагестан. Отмечается, что организацию помощи лично контролировал губернатор региона Андрей Бочаров.
"С целью поддержки и помощи жителям, оказавшимся в трудных обстоятельствах, и скорейшего восстановления населенных пунктов Республики Дагестан Волгоградская область совместно с "Единой Россией", Общероссийским народным фронтом направляет экстренную помощь на 14 большегрузных автомобилях в объеме порядка 300 тонн груза, среди которого товары первой необходимости, строительные материалы, продукты питания, вода, бытовая химия, бытовые приборы и оборудование, электрооборудование, электрогенераторы, много товаров, связанных с обеспечением безопасности, и других товаров, которые сегодня непосредственно нужны людям, в том числе и одеяла, и постельное белье", - приводятся слова Бочарова в сообщении администрации.
Губернатор отметил, что работа по оказанию помощи Дагестану ведется при взаимодействии с главой республики.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Волгоградская областьРеспублика ДагестанВолгоградская областьАндрей БочаровЕдиная РоссияОбщероссийский народный фронтНаводнение в ДагестанеГуманитарная помощь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала