Резкие изменения погоды опасны для животных, предупредил ветврач - РИА Новости, 15.04.2026
04:44 15.04.2026
Резкие изменения погоды опасны для животных, предупредил ветврач

Врач проводит осмотр собаки. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Резкие метеорологические изменения могут вызывать у животных обострения хронических заболеваний, а также увеличивать риск инсульта, предупредил в беседе с РИА Новости начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных ветклиники Коптево, ветеринарный врач-кардиолог Дмитрий Кузнецов.
"Для собак и кошек резкие перепады давления и температуры могут быть опасны по нескольким причинам. Во-первых, возможны обострения хронических заболеваний. У животных с болезнями дыхательной, мочевыделительной, сердечно-сосудистой систем или суставов изменения погоды часто провоцируют ухудшение состояния. Во-вторых, увеличивается риск инсульта у собак. Резкая смена температуры может повышать вероятность сосудистых нарушений, особенно у питомцев с проблемами сосудов", - рассказал Кузнецов.
Ветврач отметил, что также неприятные ощущения и дискомфорт из-за погодных изменений вызывают у животных стресс, что ослабляет иммунитет, а холод и сырость могут усиливать боль и скованность при артрите или других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
"У собак с сердечной недостаточностью могут появиться признаки одышки, беспокойства и нарушения сна. При заболеваниях дыхательной системы обостряется хронических бронхит и астма", - добавил он.
По его словам, холодная погода и снижение питья повышают у животных риск образования кристаллов и воспаления мочевого пузыря.
