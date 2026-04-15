На Западе сообщили о недовольстве венгров после произошедшего с Мадьяром
01:39 15.04.2026
На Западе сообщили о недовольстве венгров после произошедшего с Мадьяром

TEC: венгры отнеслись с неодобрением к реакции Запада на поражение Орбана

© AP Photo / Denes Erdos — Петер Мадьяр во время митинга в Будапеште, Венгрия
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Ликование западных элит из-за победы в Венгрии партии "Тиса" Петера Мадьяра вызвало неодобрение у венгров, которые ценят независимость собственного руководства, пишет издание The European Conservative.
"Венгры, которым важны суверенитет, сильная экономика, контролируемые границы и защита семейных ценностей, наверняка с неодобрением отнесутся к тем, кто праздновал победу на выборах партии "Тиса" Петера Мадьяра. <…> С такими друзьями растут опасения по поводу будущего премьер-министра Венгрии", — указывается в материале.
В этом ключе автор упоминает радостные возгласы главы ЕС Урсулы фон дер Ляйен и экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон. Особо он отмечает реакцию семьи Соросов, которая буквально вмешалась в избирательный процесс в Венгрии.
"Незадолго до выборов неправительственная организация, финансируемая фондом Сороса, а также, что немаловажно, Европейской комиссией, подвергла критике всю Венгрию при Орбане, назвав ее "разрушителем", активно ослабляющим верховенство права", — добавляется в статье.
В воскресенье в Венгрии состоялись выборы в парламент, жители страны избирали 199 депутатов. Проголосовали более 5,8 миллиона человек. Процесс проходил при попытках Киева и Евросоюза помешать партии действующего главы правительства остаться у власти.

После обработки 98,9 процента голосов оппозиционная партия "Тиса" получает 138 мест. Нынешний премьер Виктор Орбан уже признал поражение и пообещал, что его политсила продолжит служить стране даже в оппозиции.
