Венгрия пока не может отказаться от поставок нефти из России, заявил Мадьяр

БУДАПЕШТ, 15 апр - РИА Новости. Венгрия пока не может отказаться от поставок нефти из России, но правительство побеждающей на выборах партии "Тиса" будет стремиться к диверсификации источников, заявил председатель партии Петер Мадьяр.
"Мы хотим диверсифицировать источники, мы хотим получать нефть из как можно большего количества источников и как можно дешевле... Конечно, "Дружба" останется, мы ясно дали понять, что Венгрия не может сейчас отказаться, даже если бы хотела, в данный момент не может полностью отказаться от российской нефти", - сказал Мадьяр в эфире радио Kossuth.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы должны быть утверждены до вечера субботы, 18 апреля.