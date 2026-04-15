"Это война". На Западе запаниковали из-за хода Британии против России
13:51 15.04.2026 (обновлено: 20:59 15.04.2026)
"Это война". На Западе запаниковали из-за хода Британии против России

Мема: поставка Британией дронов Украине ведет к войне с Россией

© AP Photo / Kin Cheung — Флаг Великобритании в Лондоне
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Решение Великобритании начать поставки своих беспилотников Украине ведет к прямому конфликту с Россией, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«
"Это существенная эскалация со стороны Лондона, ведущая к войне против России", — написал он в социальной сети X.
Финский политик также высказался против усиления военной поддержки Украины другими западными странами.
В среду британском Министерстве обороны заявили, что Соединенное Королевство поставит Киеву 120 тысяч беспилотников в 2026 году.
В частности, Лондон передаст тысячи беспилотников дальнего радиуса действия, разведывательных, логистических и морских дронов. Большинство из них будут произведены в Британии такими компаниями, как Tekever, Windracers и Malloy Aeronautics.
