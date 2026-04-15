Вайшали победила Лагно и сыграет за мировую шахматную корону

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Рамешбабу Вайшали из Индии стала победительницей шахматного турнира претенденток, проходившего на Кипре.
В среду Вайшали в последнем, 14-м туре белыми фигурами обыграла россиянку Екатерину Лагно, партия завершилась на 48-м ходу.
Вайшали набрала 8,5 очка и заняла первое место, опередив Бибисару Асаубаеву из Казахстана (8), которая в среду сыграла вничью с Дивьей Дешмукх из Индии. Далее в турнирной таблице расположились китаянка Чжу Цзиньэр, россиянка Александра Горячкина (по 7,5 очка), украинка Анна Музычук (7), Лагно (6,5), Дешмукх и китаянка Тань Чжунъи (по 5,5).
Турнир претенденток с участием восьми шахматисток проходил с 29 марта по 15 апреля. Вайшали сыграет матч за шахматную корону с действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь.