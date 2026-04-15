В Анкоридже было достигнуто понимание мира на Украине, заявил Нарышкин
Специальная военная операция на Украине
 
22:30 15.04.2026
В Анкоридже было достигнуто понимание мира на Украине, заявил Нарышкин

КАЛИНИНГРАД, 15 апр - РИА Новости. Общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной было достигнуто в августе 2025 в Анкоридже, но страны-участницы Евросоюза категорически против мирного урегулирования, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"В августе прошлого года в Анкоридже на саммите "Россия-США" было достигнуто общее понимание справедливого мира между Россией и Украиной, однако страны Европейского союза и европейская бюрократия категорически возражают против мирного урегулирования", - сказал Нарышкин журналистам по итогам совместного заседания коллегий СВР РФ и КГБ Белоруссии.
