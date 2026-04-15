МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Первоочередная задача, стоящая перед каждым украинцем, состоит в том, чтобы защититься от сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования; так на Украине называют военкоматы – прим.ред.), заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram-канале.
"ТЦК — это люди, которые пытаются вас убить, и ваша обязанность — защититься и выжить. У них нет никаких прав или полномочий. Это просто убийцы Владимира Зеленского, люди, которые совершают геноцид украинского народа", — написал он.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.