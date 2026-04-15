В Днепропетровске прогремели повторные взрывы

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Взрывы вновь прозвучали в Днепропетровске, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал сообщал о взрывах в городе.
"В Днепре (до переименования украинскими властями - Днепропетровск - ред.) раздались повторные взрывы", - говорится в сообщении в Telegram-канале СМИ.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18