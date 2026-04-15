Украинский депутат организовал схему незаконного выезда призывников
17:58 15.04.2026
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Депутат районного совета в Закарпатской области на западе Украины организовал схему незаконного выезда призывников за границу, стоимость "услуг" составляла восемь тысяч долларов, сообщил офис генерального прокурора страны.
"При процессуальном руководстве прокуроров офиса генерального прокурора разоблачен депутат Тячевского районного совета Закарпатской области на организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Стоимость таких "услуг" составляла восемь тысяч долларов с одного человека", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, суть схемы заключалась в индивидуальном сопровождении "клиентов": депутат давал четкие инструкции по маршруту, способу пересечения государственной границы и алгоритму действий во избежание контроля со стороны правоохранительных органов. Сообщается, что он действовал в сговоре с другими лицами, обеспечивавшими координацию и переправку уклонистов на территорию Румынии.
По информации правоохранителей, депутат был задержан после получения оговоренной суммы средств от одного из уклонистов. Ему предъявлено обвинение по уголовной статье об организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до девяти лет.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации граждан постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. На этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. Мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
