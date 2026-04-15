В Турции заявили, что нападение на школу в Кахраманмараше не было терактом

СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не было терактом, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
В среду восьмиклассник открыл стрельбу в школе в Кахраманмараше. В результате происшествия погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое - в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой.
"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о теракте - это действия отдельно взятого ученика", - сказал министр журналистам.
Министр уточнил, что власти решили отменить занятия во всех школах провинции в четверг и пятницу.