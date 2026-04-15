В Турции заявили, что нападение на школу в Кахраманмараше не было терактом
18:03 15.04.2026 (обновлено: 18:11 15.04.2026)
В Турции заявили, что нападение на школу в Кахраманмараше не было терактом

МВД Турции заявило, что нападение на школу в Кахраманмараше не было терактом

© REUTERS / IHAЛюди у здания школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. 15 апреля 2026
Люди у здания школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. 15 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© REUTERS / IHA
Люди у здания школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. 15 апреля 2026
СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Нападение на школу в турецком Кахраманмараше не было терактом, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
В среду восьмиклассник открыл стрельбу в школе в Кахраманмараше. В результате происшествия погибли девять человек, в том числе восемь учеников, 13 пострадавших остаются в больницах, из них трое - в тяжелом состоянии. Нападавший покончил с собой.
"Хочу подчеркнуть, что речь идет не о теракте - это действия отдельно взятого ученика", - сказал министр журналистам.
Министр уточнил, что власти решили отменить занятия во всех школах провинции в четверг и пятницу.
Здание школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. 15 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
