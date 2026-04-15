Число жертв нападения в турецкой школе выросло до девяти

СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Число погибших в результате стрельбы в школе в турецком Кахраманмараше возросло до девяти, сообщил министр внутренних дел Турции Мустафа Чифтчи.
"В результате этого инцидента погибли девять человек - восемь учеников и один учитель", - сообщил министр журналистам.
По его словам, 13 пострадавших остаются в больницах, из них шестеро в отделении интенсивной терапии, трое в тяжелом состоянии.
Ранее власти сообщали о четырех жертвах и 20 раненых.
Напавший на школу восьмиклассник покончил с собой.
