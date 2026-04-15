Жертвами стрельбы в турецкой школе стали четыре человека

"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.

По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.