Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 15.04.2026 (обновлено: 14:55 15.04.2026)
Жертвами стрельбы в турецкой школе стали четыре человека

Учитель и 3 ученика погибли при стрельбе в школе в турецком Кахраманмараше

© REUTERS / IHA Пострадавший в результате нападения в турецком Кахраманмараше
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали четыре человека, пострадали 20, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.
Неизвестный устроил стрельбу в школе на востоке Турции в городе Кахраманмараш.
"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.
По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.
Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщил во вторник губернатор провинции Хасан Шылдак.
ТурцияВ миреКахраманмарашШанлыурфа (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала