Жертвами стрельбы в турецкой школе стали четыре человека

СТАМБУЛ, 15 апр - РИА Новости. Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали четыре человека, пострадали 20, сообщил губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр.
Неизвестный устроил стрельбу в школе на востоке Турции в городе Кахраманмараш.
"Жертвами стрельбы стали учитель и трое учеников. Пострадали не менее 20 человек", - заявил журналистам губернатор.
По его словам, напавший на школу покончил с собой, речь идет об ученике. "Он пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежит его отцу - бывшему полицейскому", - уточнил Унлюэр.
Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщил во вторник губернатор провинции Хасан Шылдак.
