Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ - РИА Новости, 15.04.2026
00:53 15.04.2026
Турция стала хабом дозаправки самолетов на фоне кризиса, пишут СМИ

Ekonomim: самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Самолет Boeing 767-300 авиакомпании Azur Air. Архивное фото
АНКАРА, 15 апр - РИА Новости. Самолеты все чаще используют Турцию для дозаправки на фоне ограничений с авиационным топливом в ряде стран в связи с конфликтной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщила газета Ekonomim.
"Из-за ограничений на заправку в некоторых аэропортах самолеты вынуждены садиться в Стамбуле для дозаправки", - пишет издание.
Ограничения на поставки авиационного топлива в Европе и Азии вынуждают авиакомпании менять маршруты и искать альтернативные точки заправки. В этих условиях Стамбул стал одним из ключевых узлов.
По данным отраслевых источников, некоторые рейсы выполняют посадку в Стамбуле исключительно для дозаправки, даже если город не является конечным пунктом назначения. Эксперты отмечают, что ситуация увеличивает издержки авиаперевозчиков и влияет на эффективность грузовых перевозок.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Восьмого апреля Вашингтон и Тегеран объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры кончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
