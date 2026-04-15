В Турции задержали отца подростка, устроившего стрельбу в школе

СТАМБУЛ, 15 апр – РИА Новости. Полиция задержала Угура Мерсинли, отца подростка, устроившего стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше, в результате которой погибли четыре человека, передает канал TGRT Haber.
"После инцидента в школе был задержан отец подростка – бывший полицейский инспектор Угур Мерсинли", - передает канал.
Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали учитель и трое учеников, пострадали 20 человек, сообщил в среду губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. По его словам, напавший на школу восьмиклассник покончил с собой. Подросток пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежало его отцу, отметил губернатор.
