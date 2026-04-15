Рейтинг@Mail.ru
В Турции задержали отца подростка, устроившего стрельбу в школе
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:12 15.04.2026 (обновлено: 16:18 15.04.2026)
В Турции задержали отца подростка, устроившего стрельбу в школе

© REUTERS / IHAЗдание школы в турецком Кахраманмараше, где произошло нападение. 15 апреля 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 апр – РИА Новости. Полиция задержала Угура Мерсинли, отца подростка, устроившего стрельбу в школе в турецком Кахраманмараше, в результате которой погибли четыре человека, передает канал TGRT Haber.
"После инцидента в школе был задержан отец подростка – бывший полицейский инспектор Угур Мерсинли", - передает канал.
Жертвами стрельбы в средней школе в турецком Кахраманмараше стали учитель и трое учеников, пострадали 20 человек, сообщил в среду губернатор провинции Мюкеррем Унлюэр. По его словам, напавший на школу восьмиклассник покончил с собой. Подросток пришел в школу с пятью единицами оружия, по всей видимости, оно принадлежало его отцу, отметил губернатор.
Во вторник бывший ученик напал с дробовиком на лицей на юго-востоке Турции в провинции Шанлыурфа, в результате инцидента пострадали 16 человек, никто не погиб, сообщил во вторник губернатор провинции Хасан Шылдак
В миреКахраманмарашТурцияШанлыурфа (провинция)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала