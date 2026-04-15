Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки более 300 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм буксируемую артиллерийскую установку "Богдана-Б", склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.