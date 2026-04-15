Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 15.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
12:40 15.04.2026 (обновлено: 12:53 15.04.2026)
Подразделения "Центра" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли более 300 военных в зоне действия "Центра"

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции на своем направлении, уничтожили за сутки более 300 военных ВСУ, пять боевых бронированных машин, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм буксируемую артиллерийскую установку "Богдана-Б", склад боеприпасов, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белицкое, Гришино, Доброполье, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Торское Донецкой Народной Республики и Новопавловка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
Как отметили в Минобороны, украинские вооруженные формирования потеряли "более 300 военнослужащих, два бронетранспортера, пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, в том числе две 155 мм гаубицы М777 производства США и 155 мм буксируемая артиллерийская установка "Богдана-Б".
"Уничтожен склад боеприпасов",- добавлено в сообщении Минобороны.
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныСШАБезопасностьСергеевкаДоброполье (город)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала