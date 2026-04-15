Китай очень рад открытию Ормузского пролива, утверждает Трамп - РИА Новости, 15.04.2026
15:22 15.04.2026
Китай очень рад открытию Ормузского пролива, утверждает Трамп

Трамп: Китай очень рад тому, что США якобы открыли Ормузский пролив

© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© NASA
Вид на Ормузский пролив из космоса. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Китай очень рад тому, что Вашингтон якобы открыл судоходство через Ормузский пролив.
"Китай очень рад, что я окончательно открываю Ормузский пролив. Я делаю это и для них, и для всего мира. Такая ситуация больше никогда не повторится", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
Он также утверждает, что Пекин якобы согласился не поставлять оружие Ирану.
"Президент Си (Цзиньпин - ред.) крепко обнимет меня, когда я приеду туда через несколько недель. Мы работаем вместе умело и очень хорошо! Разве это не лучше, чем сражаться???", - добавил американский лидер.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщала, что Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Первоначально визит Трампа в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением США военной операции против Ирана.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
В миреОрмузский проливСШАПекинДональд ТрампСи ЦзиньпинКаролин ЛевиттВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
