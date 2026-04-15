Сопротивления блокаде Ормузского пролива не было, заявил Трамп

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Никакого сопротивления от других стран, включая Саудовскую Аравию или Китай, на начало блокады в Ормузском проливе не было, заявил президент США Дональд Трамп.
"Нет, не было никакого (сопротивления - ред.)", - сказал Трамп в интервью телеканалу Fox Business, отвечая на вопрос, было ли сопротивление со стороны других стран, например, Китая или Саудовской Аравии.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего морского трафика, входящего и выходящего из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.
