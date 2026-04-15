"Все хуже и хуже": в США сообщили о важном решении Трампа по Нетаньяху - РИА Новости, 15.04.2026
06:29 15.04.2026 (обновлено: 13:59 15.04.2026)
"Все хуже и хуже": в США сообщили о важном решении Трампа по Нетаньяху

Полковник Уилкерсон: Трамп принял решение дистанцироваться от Нетаньяху

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху
Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне попытки последнего продолжать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"То, что мы сказали Нетаньяху прекратить это (удары по Ливану. — Прим. ред.), указывает на то, что США вышли из зоны комфорта в этом вопросе. <…> И сейчас Трамп на самом деле пытается дистанцироваться от Нетаньяху. И если Нетаньяху не будет делать то, что ему говорят в отношении Ливана, эта дистанция будет расти. Что это значит? Я думаю, в этом случае мы точно не оставим Израиль в покое", — отметил военный.

По его словам, именно Нетаньяху отчасти стал причиной того, что Соединенные Штаты утратили контроль в конфликте на Ближнем Востоке, из-за чего их положение ежедневно ухудшается.
"Мы говорим миру, что контролируем ситуацию. Мы ее не контролируем. Иранцы говорят миру, что мы ее не контролируем. <…> С каждой минутой становится все опаснее, а не лучше. Если ты побеждаешь в войнах, ситуация должна со временем улучшаться. Эта же становится все хуже и хуже", — признал Уилкерсон.

После того как Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня между Ираном и США, ливанское шиитское движение "Хезболла" приостановило операции против Израиля. Но 9 апреля оно возобновило боевые действия после массированного удара израильских войск по Бейруту и поселениям на юге Ливана.
В тот же день, по информации агентства Axios, Трамп призвал Нетаньяху сдержать удары по соседней стране и начать переговоры.
