"Все хуже и хуже": в США сообщили о важном решении Трампа по Нетаньяху

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил дистанцироваться от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на фоне попытки последнего продолжать эскалацию конфликта на Ближнем Востоке, заявил полковник Сухопутных войск США в отставке Лоуренс Уилкерсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
"То, что мы сказали Нетаньяху прекратить это (удары по Ливану. — Прим. ред.), указывает на то, что США вышли из зоны комфорта в этом вопросе. <…> И сейчас Трамп на самом деле пытается дистанцироваться от Нетаньяху. И если Нетаньяху не будет делать то, что ему говорят в отношении Ливана, эта дистанция будет расти. Что это значит? Я думаю, в этом случае мы точно не оставим Израиль в покое", — отметил военный.
По его словам, именно Нетаньяху отчасти стал причиной того, что Соединенные Штаты утратили контроль в конфликте на Ближнем Востоке, из-за чего их положение ежедневно ухудшается.
"Мы говорим миру, что контролируем ситуацию. Мы ее не контролируем. Иранцы говорят миру, что мы ее не контролируем. <…> С каждой минутой становится все опаснее, а не лучше. Если ты побеждаешь в войнах, ситуация должна со временем улучшаться. Эта же становится все хуже и хуже", — признал Уилкерсон.
