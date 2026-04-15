"Торпедо" – "Металлург": смотреть онлайн плей-офф КХЛ 15 апреля

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Нижегородское "Торпедо" и магнитогорский "Металлург" проведут четвертый матч серии 1/4 финала Кубка Гагарина.
Во сколько начало
Встреча состоится 15 апреля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
15 апреля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
00:14 • Владислав Фирстов
06:25 • Алексей Кручинин
16:23 • Егор Виноградов
03:53 • Александр Петунин
(Руслан Исхаков, Никита Михайлис)
00:57 • Артем Минулин