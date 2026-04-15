Татарстан направит на модернизацию ЖКХ 12,5 миллиарда рублей

КАЗАНЬ, 15 апр - РИА Новости. Татарстан в 2025 году направил на модернизацию коммунальной инфраструктуры наряду со средствами инвестпрограмм 12,6 миллиарда рублей, в текущем году планируется направить 12,5 миллиарда рублей бюджетных средств, сообщил премьер-министр республики Алексей Песошин.

"Для увеличения темпов реконструкции наряду со средствами инвестиционных программ, формируемых в том числе за счет тарифных источников, на модернизацию коммунальной инфраструктуры дополнительно в 2025 году выделено по федеральной и республиканской программам 12,6 миллиарда рублей, из которых более 10 миллиардов рублей - за счет бюджета республики", - сказал Песошин, выступая перед депутатами регионального парламента с отчетом о работе правительства республики в 2025 году.

По информации премьер-министра, было заменено 419 километров инженерных сетей, 25 водонапорных башен, 15 канализационно-насосных станций, два биологических очистных сооружения, семь котельных.

Вместе с этим, по словам Песошина, текущее состояние коммунальных сетей и оборудования требует дальнейшего увеличения объемов работ по их реконструкции для повышения надежности и снижения аварийности.