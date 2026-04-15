Олеся Судзиловская раскрыла, какая роль стала для нее самой сложной
04:17 15.04.2026
Олеся Судзиловская раскрыла, какая роль стала для нее самой сложной

Олеся Судзиловская рассказала о мистике на съемках фильма про Любовь Орлову

© Фото предоставлено пресс-службой телеканала СТС — Кадр из сериала "Молодежка"
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Олеся Судзиловская в интервью РИА Новости рассказала, как Любовь Орлова "благословила" ее на роль в сериале "Орлова и Александров".
Судзиловская сыграла Любовь Орлову в сериале "Орлова и Александров" режиссера Виталия Москаленко. Проект рассказывает о творчестве и личной жизни знаменитой пары.
"Самым большим профессиональным вызовом, наверное, стала роль Любови Орловой. Уже сам путь к этой работе был особенным и очень волнительным. Даже просила Любовь Петровну "дать знак", что могу прикоснуться к ее гению. И однажды она приснилась мне, и оглянувшись, кивнула, — будто бы разрешила", — рассказала актриса.
По ее словам, и во время подготовки и съемок происходило много почти мистических совпадений.
"Пришлось серьезно готовиться: учиться петь, танцевать степ, существовать в ритме и стиле того времени", — добавила она.
Алена Бабенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Алена Бабенко: "У меня в личной жизни все хорошо, папарацци сказать нечего"
4 марта, 08:00
 
