Олеся Судзиловская раскрыла, какая роль стала для нее самой сложной

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Олеся Судзиловская в интервью РИА Новости рассказала, как Любовь Орлова "благословила" ее на роль в сериале "Орлова и Александров".

Судзиловская сыграла Любовь Орлову в сериале "Орлова и Александров" режиссера Виталия Москаленко. Проект рассказывает о творчестве и личной жизни знаменитой пары.

"Самым большим профессиональным вызовом, наверное, стала роль Любови Орловой. Уже сам путь к этой работе был особенным и очень волнительным. Даже просила Любовь Петровну "дать знак", что могу прикоснуться к ее гению. И однажды она приснилась мне, и оглянувшись, кивнула, — будто бы разрешила", — рассказала актриса.

По ее словам, и во время подготовки и съемок происходило много почти мистических совпадений.

"Пришлось серьезно готовиться: учиться петь, танцевать степ, существовать в ритме и стиле того времени", — добавила она.