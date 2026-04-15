Олеся Судзиловская рассказала, почему с детства любит хоккей

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Олеся Судзиловская в интервью РИА Новости рассказала, что у нее просто не было шансов не полюбить хоккей.

Актриса снялась в продолжении популярного сериала о хоккеистах "Молодежка", вышедшем на телеканале СТС. Она играет маму одного из игроков студенческой команды "Акулы Политеха".

"Хоккей сопровождает меня с детства. Еще ребенком сидела вместе с папой у телевизора и смотрела, как наши играют с "канадцами". Хоккей был любимым видом спорта моего отца и всей нашей семьи, в которой было четыре женщины — мама, бабушка, сестра и я, — просто не было вариантов – мы все любили хоккей", — призналась Судзиловская.

По ее словам, позже этот спорт снова вернулся в ее жизнь — муж актрисы Сергей Дзебань с ранних лет занимался хоккеем, а сейчас собрал собственную команду артистов "Ghostbusters", членами которой стали: Павел Трубинер, Иван Мулин, Илья Коробко, Вадим Калганов, Вячеслав Разбегаев, Пётр Кислов, Тимур Ефременков, солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев.

"По стопам отца оба наших сына тоже начали свое детство с хоккея. Сериалу уже 13 лет, и можно совершенно смело сказать, что дети на нем выросли. Поэтому мое участие в сериале, надеюсь, станет для них настоящим подарком", — добавила Судзиловская.