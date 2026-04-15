Строительство дороги "Обход города Оренбурга" может начаться в 2028 году
19:28 15.04.2026 (обновлено: 19:29 15.04.2026)
Строительство дороги "Обход города Оренбурга" может начаться в 2028 году

УФА, 15 апр – РИА Новости. Строительство дороги "Обход города Оренбурга", которая свяжет федеральные трассы с Казахстаном, может начаться уже в 2028 году, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.
Речь идет о проекте по строительству "Обхода города Оренбурга", реализация которого соединит две федеральные трассы: Р-239, следующую на Казань, и А-305, связывающую Россию с Казахстаном. Ранее губернатор Оренбуржья докладывал президенту РФ Владимиру Путину, что реализация проекта запланирована с 2031 года, но власти региона попробуют договориться с Росавтодором продвинуть проект на сроки пораньше.
"Строительство "Обхода города Оренбурга" может начаться уже в 2028 году. Сегодня сроки были озвучены в ходе совещания с министром транспорта РФ Андреем Никитиным. Это один из ключевых проектов развития транспортного коридора "Европа – Западный Китай". Про важность этого объекта для региона доложил Владимиру Владимировичу Путину в марте, и сегодня эта работа уже идёт", - говорится в сообщении Солнцева на платформе Max.
На совещании обсудили ключевые вопросы развития транспортного комплекса региона, сказал губернатор Оренбургской области.
"Так, в мае будет заключено соглашение с министерством о поставке до конца года 20 автобусов и пяти трамваев. Всего же за период 2026-2028 годы на обновление парка Оренбургской области из федерального бюджета будет направлено около 1 миллиарда рублей. Сможем приобрести до 130 новых транспортных средств", - сообщил руководитель региона.
Важной темой встречи стала модернизация международного автомобильного пункта пропуска Сагарчин, который включён в перечень приоритетных проектов. Там запланирован капитальный ремонт инфраструктуры, а также оснащение модульными зданиями для государственных контрольных органов. Реализовать запланировано до 2028 года, сообщил Евгений Солнцев.
"Модернизации железнодорожного пункта пропуска Илецк-1 также было уделено внимание. Из 27 имеющихся железнодорожных путей сейчас там задействовано только семь. Этот вопрос давно у меня в работе. После встречи в Астане выяснилось, что казахстанцы готовы увеличить нагрузку на пункт пропуска со своей стороны. Теперь к этому пришли и мы. Уже в конце месяца при поддержке Минтранса РФ Илецк-1 запустит поезда по 10 путям. Думаю, со временем всё-таки выйдем на цифру 27", - добавил Евгений Солнцев.
Оренбургская областьСтроительствоОренбургская областьЕвгений СолнцевАндрей Никитин (политик)Федеральное дорожное агентство (Росавтодор)Дороги
 
 
