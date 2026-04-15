США не ищут возможности продлить перемирие с Ираном, заявили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 15 апр — РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт опровергла сообщения СМИ о том, что Вашингтон официально запросил у Тегерана продление режима прекращения огня.
"На данный момент это не соответствует действительности", — сказала она на пресс-брифинге.
О согласии Вашингтона и Тегерана на продолжение перемирия ранее сегодня сообщило агентство Associated Press. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также опроверг эти данные, отметив, что переговоры продолжаются при посредничестве Ирана.
В минувшие выходные США провели первый раунд переговоров с ИРИ. По его итогам Тегеран заявил, что стороны не сошлись во мнениях по нескольким ключевым темам. В частности, Вашингтон настаивает на изъятии обогащенного урана.
О возобновлении боевых действий не сообщалось, однако Штаты объявили о морской блокаде Ормузского пролива — ключевого маршрута поставок топлива из арабских стран. В то же время, по сообщениям СМИ, ее уже успешно преодолели несколько судов, в том числе иранский супертанкер, способный перевозить два миллиона баррелей нефти.