"Пострадает весь мир". В США сделали тревожное заявление об Иране - РИА Новости, 15.04.2026
17:36 15.04.2026
"Пострадает весь мир". В США сделали тревожное заявление об Иране

© AP Photo / Altaf Qadri — Судно ВМС ОАЭ рядом с грузовыми судами и нефтяными танкерами в Ормузском проливе
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Иран не согласится на капитуляцию перед Соединенными Штатами, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису.
"Мы должны понимать, что когда вы не даете людям других путей ради выхода из тяжелого положения, то они будут сражаться. И теперь мы узнали, что иранцы не сдадутся. Не будет никакой капитуляции, никакой церемонии принятия поражения на линкоре "Миссури", куда прибудет Трамп. Этого не произойдет", — утверждает он.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
СМИ: Зеленский предложил Трампу неожиданный план по Ирану
Вчера, 14:59
По словам Макгрегора, если Штаты заходят силой заставить Иран сложить оружие, нанеся удары по важной инфраструктуре, то исламская республика ответит уничтожением таких же жизненно важных целей на территории других стран Персидского залива, что в итоге парализует этот регион на долгое время.
"Весь мир от этого пострадает", — заключил эксперт.
В среду американский лидер заявил, что США могут за час уничтожить инфраструктуру Ирана, но не хотят прибегать к таким мерам.
Иран и США 11 апреля начали переговоры в Исламабаде после того, как Трамп в ночь на 8 апреля заявил о достижении соглашения с Тегераном о прекращении огня на две недели. Утром 12 апреля глава американской делегации, вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что Иран и США не смогли прийти к соглашению в ходе длительных переговоров и делегация Штатов вернется домой без сделки.
Флаг Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
"Это война". На Западе запаниковали из-за хода Британии против России
Вчера, 13:51
 
