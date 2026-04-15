Исследование показало, как россияне относятся к американской политсистеме

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Каждый третий россиянин считает, что искусственный интеллект (ИИ) мог бы справиться с некоторыми функциями президента США, а более половины убеждены, что такая должность все же предназначена для человека, подсчитали для РИА Новости в компании-разработчике MWS AI (входит в "МТС Web Services").

"Большинство россиян (58%) убеждены, что президентом США должен быть человек. Каждый третий россиянин считает, что искусственный интеллект мог бы справиться с отдельными аспектами роли президента США не хуже, чем человек, а 9% уверены в способности ИИ занять высший государственный пост", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1,1 тысячи россиян старше 18 лет.

На вопрос о готовности проголосовать за партию, которую возглавляет ИИ, 63% россиян ответили, что все будет зависеть от программы партии. Почти четверть высказались категорически против, а 4% респондентов готовы поддержать такую партию безусловно.

Отмечается, что наиболее открытыми к новой технологии оказались россияне в возрасте 35–39 лет: среди них лишь 42% настаивают на том, что президентом должен быть человек, что вдвое ниже, чем среди 40–44-летних.