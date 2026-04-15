Вашингтон проигрывает войну, которая еще не началась

В китайских боевиках часто встречается такая сцена. Мастер боевых искусств сидит себе в чайной, тихонько пьет чай. К нему приближается громила — зверски таращит глаза, кричит, хватает палку и бьет по столам. Осколки летят сплошным потоком, люди разбегаются. Мастер продолжает невозмутимо пить чай. Такое впечатление, что Вашингтон и Пекин разыгрывают сегодня именно эту сценку.

У всех удивительных выходок США с начала года есть главный адресат — и это именно Китай. Венесуэла, Куба, Иран — все это очень важные партнеры для Пекина. По ним наносятся удары с явной целью: спровоцировать китайцев, втянуть их в противостояние, принудить к резким ответным жестам. А потом поднять крик на весь мир — смотрите, мол, как ужасно ведет себя Китай, — и получить таким образом повод для агрессии.

В Пентагоне тему войны с КНР десятилетиями не убирают со стола. Там сочинили уже десятки сценариев, стратегий и продолжают их сочинять. Окно Овертона показалось слишком тесным, тогда придумали окно Давидсона — по фамилии отставного адмирала, который заявил, что в период до 2027 года Китай уж точно нападет на Тайвань.

Уже сегодня, согласно одному из сценариев, китайцы должны были разнести в хлам аэродромы и самолеты 5-й армии ВВС США и добавить по кораблям 7-го флота американских ВМС в Японии. "Командующий флотом убит. Американские десантники заблокированы на Окинаве", — играла фантазия американских стратегов.

Ничего этого, как мы видим, даже близко не произошло. Пекин выражает озабоченность, призывает к мирному решению конфликтов, задействует дипломатические ресурсы, но не поддается ни на какие провокации Вашингтона.

И вот новая: американские разведслужбы вбросили в СМИ ничем не подтвержденные сообщения о том, что во время американо-израильского нападения Китай якобы поставлял Ирану ПЗРК. Доказательств никаких, классическое highly likely, однако вброс понесли и CNN, и The New York Times, и другие мейнстримные издания.

Якобы "некие высокопоставленные лица в правительстве КНР хотят разрешить частным китайским компаниям снабжать КСИР". "Разведслужбы допускают, что Китай уже секретно участвует в войне, позволяя своим фирмам отгружать топливо, химикаты и материалы для иранского ВПК".

Вброс, естественно, резонирует с заявлением Дональда Трампа, что тот накажет Китай 50-процентными пошлинами, если тот будет поставлять оружие врагам США. Официальный Пекин решительно отвергает все обвинения. "Китай никогда не поставлял оружие ни одной из сторон конфликта", — ответили на претензии китайские дипломаты.

Тем не менее тема остается как рычаг для давления в преддверии майского визита в Пекин Дональда Трампа. Раньше встречи лидеров стран однозначно означали снижение эскалации. Но сегодня Вашингтон использует дипломатию как оружие. Раз за разом встречи и переговоры оказывались лишь прелюдией к военным действиям. В Китае этого не могут не видеть.

И вместе с тем там сохраняют сдержанность, не ведутся на вбросы и не кидаются защищать свои интересы и инвестиции военной силой. Это происходит потому, что каждый выигранный мирный месяц делает Китай сильнее и, наоборот, ослабляет США. В глобальной экономике Пекин уже побеждает Вашингтон — и без единого выстрела.

Причем каждая новая авантюра подрывает могущество Вашингтона все быстрее. Проигранное по факту противостояние с Ираном привело к тому, что самые проницательные аналитики отметили очевидное: война с Китаем, о которой так мечтают в Пентагоне, погубит Штаты окончательно.

Джошуа Ровнер в Foreign Affairs отметил главную ошибку американских стратегов: в Пентагоне уверены, что сумеют разгромить НОАК за несколько дней благодаря превосходству в высоких технологиях и скорости, с какой ИИ обрабатывает данные с поля боя.

Однако даже в Иране стратегия молниеносной войны не оправдала себя, а в случае с противостоянием Китаю она вообще лишена малейших шансов на успех. "Пекин за три дня" неизбежно превратится в затяжную войну, которая за долгие годы разорит обоих противников и обессмыслит все победы. Поэтому Ровнер советует американским военным не пытаться провоцировать Китай и решать свои проблемы дипломатическим, а не военным путем.

Хороший совет, однако насчет Ирана их тоже предупреждали: легкой прогулки не будет. Тогда руководство не прислушалось к здравым рекомендациям. Осознают ли в Белом доме бессмысленность агрессии против Китая? Не факт. Положение самих США становится все хуже, лимит конфликтов со слабыми странами исчерпан. Ястребы вполне могут решить, что война с Китаем надежно отвлечет электорат от внутриамериканских проблем.