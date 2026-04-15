В Америке обвинили Месси в мошенничестве

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Базирующаяся в Майами (США) промоутерская компания VID подала многомиллионный иск против Лионеля Месси и Ассоциации футбола Аргентины (AFA) из-за убытков, понесенных в результате неучастия футболиста в разрекламированном товарищеском матче, сообщает TMZ Sports.
В иске указывается, что в августе VID заплатила AFA 7 млн долларов за эксклюзивные права на два выставочных матча сборной Аргентины в США против команд Венесуэлы (1:0, 11 октября) и Пуэрто-Рико (6:0, 15 октября). По контракту Месси был обязан отыграть не менее 30 минут в каждом матче при отсутствии травм. Во встрече с венесуэльцами он участия не принял, хотя травмы не получал.
Точная сумма иска не указывается. В VID утверждают, что намерены компенсировать потерянные миллионы долларов и получить дополнительную компенсацию за мошенничество и нарушение контракта.