Силовики уничтожили три украинские ДРГ в Константиновке
Специальная военная операция на Украине
 
07:31 15.04.2026 (обновлено: 09:14 15.04.2026)
Силовики уничтожили три украинские ДРГ в Константиновке

Подразделение ФСБ "Горыныч" уничтожило 3 украинские ДРГ в Константиновке

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" уничтожило три украинские ДРГ в Константиновке, сообщило управление ФСБ России по ДНР.
"Операторы <...> отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск в городской застройке", — говорится в заявлении.
В операции участвовала 4-я бригада группировки "Юг", уточнили в ведомстве.
В середине марта начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российская армия взяла под контроль более 60% территории Константиновки. Бойцы вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь застройки.
Этот населенный пункт расположен на севере ДНР, в 55 километрах от Донецка. Там находится крупный транзитный железнодорожный узел. Константиновка играет ключевую роль для снабжения ВСУ в Краматорско-Славянской агломерации.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКонстантиновкаДонецкая Народная РеспубликаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вооруженные силы УкраиныВалерий Герасимов
 
 
