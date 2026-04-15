Силовики уничтожили три украинские ДРГ в Константиновке

ДОНЕЦК, 15 апр — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" уничтожило три украинские ДРГ в Константиновке, сообщило управление ФСБ России по ДНР.
"Операторы <...> отследили полетный маршрут, выявили и уничтожили три вражеские диверсионно-террористические группы, которые готовили засады на пути следования российских войск в городской застройке", — говорится в заявлении.
В операции участвовала 4-я бригада группировки "Юг", уточнили в ведомстве.
В середине марта начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российская армия взяла под контроль более 60% территории Константиновки. Бойцы вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь застройки.
