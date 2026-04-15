ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Расчёт ТОС "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.

"Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" нанесла огневое поражение термобарическими снарядами по опорным пунктам и пунктам размещения живой силы ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, в результате огневого поражения "Солнцепеком", фортификационные сооружения полностью разрушены, а находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожена.

"Выполнение задачи позволило ликвидировать серьезный узел обороны на данном участке фронта", - следует из сообщения.