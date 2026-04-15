07:06 15.04.2026
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Запорожской области

"Солнцепек" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Александр Мельников | Перейти в медиабанкТяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек"
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек". Архивное фото
МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Расчёт ТОС "Солнцепек" группировки войск "Восток" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"Тяжелая огнеметная система ТОС-1А "Солнцепек" нанесла огневое поражение термобарическими снарядами по опорным пунктам и пунктам размещения живой силы ВСУ в Запорожской области", - говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в результате огневого поражения "Солнцепеком", фортификационные сооружения полностью разрушены, а находившаяся в них живая сила ВСУ уничтожена.
"Выполнение задачи позволило ликвидировать серьезный узел обороны на данном участке фронта", - следует из сообщения.
В военном ведомстве добавили, что работа и взаимодействие расчётов российских БПЛА и ТОС-1А обеспечены отечественными средствами связи и управления, в том числе и в условиях активной работы средств радиоэлектронного подавления противника.
Запорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ТОС-1А "Солнцепек"
 
 
