Оператор FPV-дрона уничтожил около 50 единиц тяжелой техники ВСУ

БЕЛГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Оператор FPV-дрона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Небо" уничтожил около 50 единиц тяжёлой военной техники противника, включая немецкую гаубицу PzH 2000 и польскую "Krab", об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости.

Военнослужащий подписал контракт ещё до СВО, решив пойти по стопам отца-военного. С началом ведения активных боевых действий долгое время служил в пехоте, затем постепенно освоил управление дроном Mavic, а после перешёл на FPV-дроны. Сейчас основные задачи на харьковском направлении он выполняет на БПЛА "Князь Вандал Новгородский".