Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
03:49 15.04.2026
Оператор FPV-дрона уничтожил около 50 единиц тяжелой техники ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона в зоне специальной военной операции
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГОРОД, 15 апр — РИА Новости. Оператор FPV-дрона 71-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Север" с позывным "Небо" уничтожил около 50 единиц тяжёлой военной техники противника, включая немецкую гаубицу PzH 2000 и польскую "Krab", об этом он рассказал корреспонденту РИА Новости.
"Непосредственно нас отправляли на поиск артиллерии, САУшек, танков. Находили, уничтожали. САУ "Krab" попадалась, танк Т-80. Самое такое хорошее, редкое – это PzH 2000, немецкая гаубица самоходная. М-37 гаубица у меня была. Из тяжелой техники в районе 50 с чем-то штук (уничтожено — прим. ред.)", — сообщил "Небо".
Военнослужащий подписал контракт ещё до СВО, решив пойти по стопам отца-военного. С началом ведения активных боевых действий долгое время служил в пехоте, затем постепенно освоил управление дроном Mavic, а после перешёл на FPV-дроны. Сейчас основные задачи на харьковском направлении он выполняет на БПЛА "Князь Вандал Новгородский".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТ-80Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала