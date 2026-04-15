Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.04.2026

Российская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.
Данные Минобороны и администраций новых регионов на 15 апреля 2026 года
За прошедшие сутки российские подразделения освободили Волчанские Хутора в Харьковской области, а также нанесли поражение объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, месту запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб и 225 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 671 самолет, 284 вертолета, 134 179 беспилотников, 656 зенитных ракетных комплекса, 28 908 танков и других бронемашин, 1 700 реактивных систем залпового огня, 34 446 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 59 440 единиц автомобильной техники.