Более 130 человек спасли специалисты Московского авиацентра за I квартал
13:22 15.04.2026
Более 130 человек спасли специалисты Московского авиацентра за I квартал

Более 130 человек спасли специалисты Московского авиационного центра

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Более 130 человек спасли специалисты Московского авиационного центра (МАЦ) за первый квартал этого года, сообщил заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков.
"На сегодняшний день МАЦ - уникальная организация экстренного реагирования, аналогов которой нет ни в одном другом российском регионе. Экипажи воздушных судов оперативно эвакуируют пострадавших в ДТП и госпитализируют больных, принимают участие в тушении пожаров", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что за январь - март специалисты авиацентра спасли 136 человек, в том числе оперативно доставили в медучреждения 22 пострадавших в происшествиях и соматических пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.
"Московский авиацентр является важной составляющей столичной системы предупреждения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. В настоящее время в МАЦ работают более 500 человек, это пилоты, спасатели, инженеры, техники, оперативные дежурные и диспетчеры. В составе авиацентра санитарные и пожарные вертолеты", - добавил он.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что сотрудники центра постоянно совершенствуют свое профессиональное мастерство. Так, на базе МАЦ работает учебный центр для обучения и повышения квалификации специалистов.
