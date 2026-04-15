В "Сколково" открылась международная выставка "Вместе"

МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Международную выставку современного искусства "Вместе" представили в новом комплексе 62-й больницы в инновационном центре "Сколково" в среду в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Международная выставка "Вместе" пройдет с 17 апреля по 17 мая. Экспозиция заняла два корпуса онкоцентра, который до официального открытия и приема первых пациентов будет работать как выставочная площадка.

"Эта выставка - это уже не просто новое медицинское пространство, выход за рамки стерильности и безликости. Это попытка сделать искусство полноценным участником лечения. Она не иллюстрирует терапию, не отвлекает от болезни. Она лечит, но лечит не как медицина. Она позволяет пациенту понимать, что он не только пациент, он еще и человек. Мы считаем, что определенным образом организованное пространство может подарить спокойствие, а значит психологическое равновесие, которое так необходимо для запуска терапии и мобилизации ресурсов", - рассказала журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова

Заммэра отметила, что это новый уникальный проект. Он родился в соавторстве врачей, художников, строителей, медицинских менеджеров и самой больницы.

"Такого проекта еще никогда не было. Никогда современное искусство в таком масштабе не экспонировалось в медицинском учреждении, тем более в простой городской больнице", - подчеркнула Ракова.

В пространстве общей площадью около 60 тысяч квадратных метров разместили более 200 арт-объектов и инсталляций от 70 художников. Часть работ после завершения выставки останется в клинике, чтобы формировать исцеляющее пространство для пациентов и их близких.

Некоторые произведения созданы специально для проекта. Художникам, скульпторам и архитекторам предложили представить эскизы работ в различных жанрах - от паблик-арта до художественной росписи.