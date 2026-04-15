В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников
00:52 15.04.2026
В Шампани из-за заморозков погибли около 40 процентов почек виноградников

Заморозки в Шампани нанесли рекордный за 23 года ущерб виноградникам

Провинция Шампань во Франции. Архивное фото
ПАРИЖ, 15 апр – РИА Новости. Около 40% почек виноградников погибли из-за заморозков в знаменитом винодельческом регионе Франции Шампань, более серьезный ущерб был зафиксирован только в 2003 году, сообщает радиостанция ici со ссылкой на Межпрофессиональный комитет вин Шампани (CIVC).
В Шампани на северо-востоке Франции производят шампанское.
Винный погреб - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Франция выпала из тройки европейских поставщиков вина в Россию
22 марта, 05:43
"После того как около 40% почек были уничтожены из-за заморозков в последние недели, 2026 год уже стал вторым по ущербу для виноградников Шампани после 2003 года (когда погибли 45% почек – ред.)", - говорится в материале.
Заморозки в этом году прошли в относительно обычное время, однако из-за раннего распускания почек похолодание нанесло значительный ущерб, сообщил CIVC.
Вместе с этим в комитете отметили, что пока слишком рано оценивать потери урожая, поскольку виноградные лозы еще не сформированы до конца и погодные условия будут играть важную роль до самого сбора винограда.
В ноябре 2025 года Международная организация виноградарства и виноделия (OIV) прогнозировала, что производство вина во Франции в 2025 году упадет до самого низкого почти за 70 лет уровня из-за аномальной жары и засухи.
Покупатели в Винном погребе La Grande Epicerie в Париже - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Во Франции ожидают снижение производства вина
8 ноября 2024, 16:10
 
