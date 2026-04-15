Смагин объяснил, почему шахматистки Горячкина и Лагно не заслужили победы

МОСКВА, 15 апр – РИА Новости, Андрей Симоненко. Российские шахматистки Александра Горячкина и Екатерина Лагно не смогли показать уровень игры, который позволял бы рассчитывать на победу в турнире претенденток на звание чемпионки мира, заявил РИА Новости вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин.
В среду на Кипре завершился турнир претендентов на шахматную корону. В женских соревнованиях победу одержала Рамешбабу Вайшали из Индии, набрав 8,5 очка. Горячкина поделила третье-четвертое места с китаянкой Чжу Цзиньэр (7,5), Лагно стала шестой (6,5). Ранее в мужском турнире победу обеспечил Жавохир Синдаров из Узбекистана, россиянин Андрей Есипенко занял последнее, восьмое место.
"Если в мужском турнире у нас не было особых ожиданий, то на женский турнир мы очень сильно рассчитывали. В первую очередь, на Александру Горячкину, которая начинала турнир явной фавориткой. Первую половину турнира играла неплохо, не блистала, но сильно и не проваливалась. Однако недобирала очки, пропуская необязательные тактические ходы. Такое впечатление, что ждала от соперниц ошибок. Действительно, этот турнир стал характерен огромным количеством "зевков". Но Горячкина, мне кажется, не ожидала, что турнир окажется очень вязким. Она не смогла выйти в плюс в первой половине и поняла, что если продолжать ждать, то можно ничего не дождаться. Стала немножко рисковать и проиграла очень необязательную партию, после чего, как мне показалось, сильно скисла", - сказал Смагин.
"Результат, который показала Горячкина, вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир, - добавил собеседник агентства. - У нее совсем ничего не получилось. У Кати Лагно немножко другая история. Она сразу пошла в такую "мясорубку", выигрывала, проигрывала, ее соперницы "зевали", она "зевала". У нее и передышки не было, потому что не было понятно, как закончится любая ее партия. В какой-то момент удача ей сопутствовала, но силы ее, мне кажется, покинули. Когда ты постоянно в напряжении, приходится проделывать огромное количество счетной работы, к концу турнира ты сильно устаешь".
Подводя итог, эксперт отметил, что уровень шахмат, показанный Горячкиной и Лагно, не позволил им претендовать на первое место. "Объективно по игре наши шахматистки победы не заслужили. Не сомневаюсь, что обе очень сильно разочарованы. Трудно сказать, каких качеств им не хватило, но играть они могут значительно жестче и лучше", - заключил Смагин.
