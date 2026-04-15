Смагин объяснил, почему шахматистки Горячкина и Лагно не заслужили победы

"Результат, который показала Горячкина, вроде бы и неплохой, но по качеству игры это явно не ее турнир, - добавил собеседник агентства. - У нее совсем ничего не получилось. У Кати Лагно немножко другая история. Она сразу пошла в такую "мясорубку", выигрывала, проигрывала, ее соперницы "зевали", она "зевала". У нее и передышки не было, потому что не было понятно, как закончится любая ее партия. В какой-то момент удача ей сопутствовала, но силы ее, мне кажется, покинули. Когда ты постоянно в напряжении, приходится проделывать огромное количество счетной работы, к концу турнира ты сильно устаешь".