Минфин США пригрозил китайским банкам санкциями за связи с Ираном

ВАШИНГТОН, 15 апр - РИА Новости. Два банка в Китае получили уведомления американского минфина о возможном введении против них вторичных санкций за связи с Ираном, заявил в среду министр финансов США Скотт Бессент.
"Два китайских банка получили письма министерства финансов США. Я не буду называть их, но мы им сказали: мы можем доказать, что через их счета проходят иранские деньги, и мы готовы ввести вторичные санкции", - сказал Бессент журналистам.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 25 марта сообщила, что американский президент Дональд Трамп посетит Пекин 14-15 мая для проведения переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Она отметила, что ряд чиновников администрации президента отправятся в КНР до начала визита американского лидера. Первоначально визит в Пекин планировался на 31 марта - 2 апреля, однако был перенесен в связи с проведением США военной операции против Ирана.