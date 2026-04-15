Санавиация Подмосковья эвакуировала свыше 150 человек с начала года

МОСКВА, 15 апр - РИА Новости. Санавиация Подмосковья эвакуировала 156 человек с начала этого года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В регионе работают три вертолета санитарной авиации. Они задействованы для оказания помощи пострадавшим в ДТП и иных происшествиях, а также для межбольничной транспортировки пациентов.

"Санитарная авиация позволяет быстро доставить в стационар пациента, которому нужна срочная медицинская помощь. Независимо от дорожного трафика, расстояния и времени суток — благодаря системе "Ночной старт", вертолеты могут вылетать даже ночью. С начала года они транспортировали 156 человек, в том числе 103 ребенка", — рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.