МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Росавиация разрешила вылеты в Израиль с завтрашнего дня с учетом рекомендаций Минтранса и Министерства иностранных дел.
Решения о выполнении рейсов будут принимать на основе оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. При этом запрет на полеты в ночные часы пока сохраняется.
Ограничения на полеты в пространстве Израиля и Ирана ввели после начала операции Тель-Авива и Вашингтона против исламской республики в конце февраля. В ночь на 8 апреля Штаты и ИРИ объявили о прекращении огня на две недели.