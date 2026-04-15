Росавиация разрешила вылеты в Израиль
21:09 15.04.2026 (обновлено: 21:45 15.04.2026)
Росавиация разрешила вылеты в Израиль

Росавиация разрешила вылеты в Израиль с 16 апреля

© РИА Новости / Александр Кряжев
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Самолет в небе. Архивное фото
МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Росавиация разрешила вылеты в Израиль с завтрашнего дня с учетом рекомендаций Минтранса и Министерства иностранных дел.
"С 16 апреля по 15 мая вылеты российских авиакомпаний из аэропортов России в аэропорты Израиля возможны с 7:00 по 1:00 мск", — рассказали в ведомстве.
Решения о выполнении рейсов будут принимать на основе оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. При этом запрет на полеты в ночные часы пока сохраняется.
Ограничения на полеты в пространстве Израиля и Ирана ввели после начала операции Тель-Авива и Вашингтона против исламской республики в конце февраля. В ночь на 8 апреля Штаты и ИРИ объявили о прекращении огня на две недели.
Самолеты авиакомпании Аэрофлот в международном аэропорту Шереметьево им. А.С. Пушкина - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
ИзраильФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)РоссияВ миреИранТуризмВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
