МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Росавиация разрешила вылеты в Израиль с завтрашнего дня с учетом рекомендаций Минтранса и Министерства иностранных дел.

Решения о выполнении рейсов будут принимать на основе оценки рисков, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. При этом запрет на полеты в ночные часы пока сохраняется.